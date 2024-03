Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. L’azzurro per il secondo anno consecutivo è in semifinale. Dodici mesi riuscì ad avere la meglio su Carlos Alcaraz in un bel match in tre set, prima di perdere poi nell’atto conclusivo del torneo contro Medvedev. Questa volta il percorso potrebbe essere inverso: battere il russo in semifinale per poi poter incrociare lo spagnolo nel match che vale il titolo. Rispetto a dodici mesi fa tante cose sono cambiate, se all’epoca il tennista moscovita rappresentava un rebus di difficile risoluzione per Jannik, ora è tutto il contrario, avendo vinto tutti gli ultimi precedenti giocati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI