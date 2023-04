Inter-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Monza, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Si sfidano due squadre entrambe a secco di vittorie da quattro partite: i brianzoli però hanno già raggiunto il loro obiettivo, i nerazzurri no e devono correre, anche in virtù della bella vittoria in Champions che può dare morale. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 15 aprile.

Inter-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.