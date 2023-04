Diffidati Inter-Monza: i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

L’Inter ospita il Monza a San Siro prima di soffermarsi sulla Champions League contro il Benfica. Nel prossimo turno di campionato, i nerazzurri di Simone Inzaghi faranno visita all’Empoli in occasione della trentunesima giornata di Serie A. Sono due i diffidati dell’Inter in vista del prossimo turno: Acerbi e Dumfries. Un solo diffidato invece in casa Monza, che nella prossima giornata dovrà avere a che fare con la Fiorentina: si tratta di Josè Machin.

