Inter-Monza oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di sabato 19 agosto l’Inter ospiterà il Monza in occasione della prima giornata di Serie A 2023/2024. L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale e (8V,2N) e l’ultima sconfitta risale persino al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma). La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.