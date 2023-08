Manchester City-Newcastle oggi in tv: canale, orario e streaming Premier League 2023/2024

Tutto pronto per Manchester City-Newcastle, match valido per la seconda giornata di Premier League 2023/2023. Alle 21:00 di sabato 19 agosto i Citizens sfideranno una delle nuove big del calcio inglese, dopo aver vinto la Supercoppa Europea ai rigori. Con De Bruyne infortunato, Guardiola cerca nuove chiavi tattiche per una sfida tutta da seguire. Il Newcastle all’esordio ha travolto 5-1 l’Aston Villa, mentre il City ha battuto 3-0 il Burnley. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio (253) e in streaming su Sky Go e Now.