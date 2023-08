Sport in tv oggi sabato 19 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi offre il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di sabato 19 agosto. Si parte con i Mondiali di atletica a Budapest e la 20km di marcia al via alle 8:50 con gli occhi puntati su Massimo Stano. Poi le qualificazioni del lungo con Larissa Iapichino e del peso con Weir-Fabbri. Dalle 19.43 le batterie dei 100 con Jacobs e Ceccarelli. Grande attesa anche per le qualifiche e la sprint del Gp d’Austria di MotoGP. Senza dimenticare in serata Italia-Bulgaria agli Europei di volley. L’Italrugby invece sfida nel test match la Romania. Poi il grande tennis di Cincinnati e il calcio con la Serie A e i vari campionati esteri in onda tra Sky e Dazn.