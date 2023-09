Inter-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di oggi, sabato 16 settembre Inter e Milan prenderanno parte al primo derby di Milano della storia con le due protagoniste a punteggio pieno. A San Siro è tutto esaurito in occasione della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Inter e Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nelle prime tre giornate di questa Serie A (otto). I nerazzurri hanno vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide contro il Milan, considerando tutte le

competizioni. Pioli è chiamato a reagire, mentre Inzaghi proverà a blindare la difesa per la quarta volta in questo avvio di stagione dopo i primi tre clean sheet contro Monza, Cagliari e Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.