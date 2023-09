Inter-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming quarta giornata Serie A 2023/2024

Spazio al derby di Milano. Alle 18:00 di sabato 16 settembre, Inter e Milan scenderanno in campo in occasione della quarta giornata di Serie A 2023/2024 a San Siro. Una stracittadina attesissima, tra due squadre che si presentano all’appuntamento dopo la sosta con il punteggio pieno. Tre vittorie su tre per Pioli e Inzaghi. Il primo deve fare a meno di Tomori, squalificato. L’altro ha diversi dubbi di formazione, a partire dalla possibile titolarità di Frattesi dopo la doppietta in nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e ogni approfondimento sulla partita.