Inter-Milan, Inzaghi in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Alle 15:00 di venerdì 15 settembre il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, in programma alle 18:00 di sabato. La squadra nerazzurra è a punteggio pieno e cerca la quarta vittoria contro i rivali di sempre in un derby d’alta classifica. La conferenza stampa di Inzaghi sarà trasmessa in diretta su Inter TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn oltre che sul canale Youtube del club nerazzurro. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio della conferenza stampa di Inzaghi.

