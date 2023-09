LIVE Inter-Milan, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

Tutto pronto per il derby di Milano. E alla vigilia di Inter-Milan, in programma alle 18:00 di sabato 16 settembre, Simone Inzaghi terrà la conferenza stampa per presentare la prossima sfida. Alle 15:00 il tecnico nerazzurro parlerà in sala stampa in vista di un appuntamento fondamentale, che si presenta subito dopo la sosta. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5