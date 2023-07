Inter-Lugano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Inter-Lugano sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole estiva di martedì 18 luglio. Non proprio un test match, quanto un allenamento congiunto con la formazione svizzera, al termine del quale vi sarà comunque un incontro che avrà inizio alle ore 18.30 e che però non sarà trasmesso in quanto a porte chiuse. In ogni caso, i due club potrebbero aggiornare in modo tempestivo su quanto accade in campo.

