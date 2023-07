LIVE – Inter-Lugano, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Inter-Lugano, amichevole del precampionato dei nerazzurri che avrà inizio alle ore 18.30 di martedì 18 luglio. Si gioca alla Pinetina al termine di quello che in realtà è un allenamento congiunto con la formazione svizzera, ormai habitué dei ritiri interisti. L’incontro sarà però a porte chiuse, pertanto vi aggiorneremo esclusivamente con quanto sarà comunicato dai due club, in modo tempestivo, in questo livescore.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Inter-Lugano ore 18.30