Inter-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Juventus, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. E’ la partita più attesa, il derby d’Italia sempre accesissimo per la rivalità clamorosa tra i nerazzurri e i bianconeri. Ma chi vincerà allo stadio Meazza questa sera? Si parte alle ore 20.45 di domenica 19 marzo per questa partita che conclude il turno e precede la sosta per le nazionali.

Inter-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.