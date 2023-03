Diffidati Inter-Juventus, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

I diffidati di Inter-Juventus, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro la Fiorentina. Derby d’Italia in cui dovrà prestare molta attenzione Denzel Dumfries, che è l’unico giocatore in diffida tra le fila dei nerazzurri. Simone Inzaghi chiederà al terzino olandese di non rimediare un cartellino giallo, o sarà fermato dal giudice sportivo per il successivo impegno dopo la sosta contro i toscani