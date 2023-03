Inter-Juventus, Inzaghi in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023: di seguito le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le sue parole. Il tecnico piacentino presenterà i temi di questa sfida delicatissima per i nerazzurri contro la storica rivale bianconera. Si parte alle ore 12.30 di sabato 18 marzo, diretta tv su Inter Tv, disponibile sulla piattaforma Dazn in streaming. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta testuale.