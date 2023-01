Inter-Fiorentina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa Primavera 2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Inter-Fiorentina, match valevole per la finale della Supercoppa Primavera 2023. I nerazzurri, vincitori dello scorso campionato di categoria, vanno a caccia del primo trofeo della nuova stagione per provare ad emulare la prima squadra, che la scorsa settimana ha trionfato a Riyad contro il Milan. La formazione viola, dal suo canto, dopo aver ottenuto la Coppa Italia dell’anno passato, vogliono continuare a stupire e strappare ai loro avversari l’ambito trofeo. La partita andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza nella giornata di mercoledì 25 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia; lo streaming sarà affidato al sito di Sportitalia e al canale YouTube del club nerazzurro.

LA DIRETTA TESTUALE