Inter-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 32esima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Inzaghi ormai attende solo la matematica per alzare al cielo il ventesimo scudetto, e in caso di vittoria contro i rossoblù potrebbe anche risultare decisivo il derby. Non sarà così semplice però contro un Cagliari agguerrito, che cerca punti per distanziare la zona retrocessione e che nello scorso turno ha rimontato e battuto l’Atalanta. La sfida è in programma oggi, domenica 14 aprile alle ore 20.45. Diretta streaming su DAZN.