Inter-Bologna oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2023/2024

Alle 21:00 di stasera, mercoledì 20 dicembre l’Inter ospiterà il Bologna in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La squadra nerazzurra è quella affrontata più volte dal Bologna in Coppa Italia: in 20 confronti i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e subito 13 sconfitte. Negli ultimi 12 ottavi di finale disputati nella competizione il Bologna è stato eliminato 11 volte, di cui tre dall’Inter. Adesso però si sfidano probabilmente due delle migliori versioni di Inter e Bologna degli ultimi anni. La squadra di Thiago Motta è quarta in solitaria, l’Inter è capolista. A San Siro in palio c’è il pass dei quarti di finale dove ci sarà una tra Fiorentina e Parma. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5, oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.