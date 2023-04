Inter-Benfica, programma e telecronisti Amazon Prime Video ritorno quarti Champions League

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Nerazzurri in crisi nera in campionato, ma in coppa si può volare in semifinale, basterà difendere l’ottimo 0-2 rimediato in casa dei portoghesi all’andata. Occhio però a un San Siro che ha raggiunto il limite della sopportazione. Si parte alle ore 21 di mercoledì 19 aprile, chi vincerà?

Inter-Benfica sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.