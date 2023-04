Bayern Monaco-Manchester City, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno quarti Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Bayern Monaco-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Missione quasi impossibile per i bavaresi, chiamati a ribaltare il 3-0 pesantissimo subito in casa dei citizens all’andata, ma mai dire mai negli incroci tra queste corazzate. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 19 aprile.

Bayern Monaco-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.