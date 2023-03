Berrettini-Vukic in tv, secondo turno Challenger Phoenix 2023: orario e diretta streaming

Matteo Berrettini sfida Aleksandar Vukic nel secondo turno del Challenger 175 di Phoenix 2023. Il tennista romano, in campo in Arizona con una wild card richiesta nei giorni precedenti al torneo, se la vedrà con l’australiano dopo aver battuto all’esordio l’altro azzurro Mattia Bellucci. Anche Vukic nel turno precedente ha sconfitto un italiano, ossia Matteo Arnaldi. Il pronostico è tutto dalla parte di Berrettini, che sta cercando di uscire da un periodo tutt’altro che semplice. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

ORARI, TV E STREAMING – Il match andrà in scena nella giornata di venerdì 17 marzo, con orario ancora da definire. Il torneo di Phoenix non viene trasmesso in diretta tv, ma gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming su SuperTennix (previa abbonamento o gratuitamente per i tesserati FITP). Sportface vi racconterà il percorso di Berrettini a Phoenix con news, highlights e molto altro ancora.