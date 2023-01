Inter-Atalanta domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter ed Atalanta, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Sfida decisamente intrigante e di livello, tra due squadre che in campionato sono in piena lotta per un posto tra le prime quattro. I nerazzurri di Inzaghi nel turno precedente hanno sofferto più del previsto contro il Parma, riuscendo ad imporsi solo ai tempi supplementari, mentre la compagine di Gasperini è stata protagonista di una goleada ai danni dello Spezia. La sfida è in programma domani, martedì 31 gennaio gennaio alle 21:00 presso lo stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.