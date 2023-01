Marsiglia: polemiche sull’ex Atalanta Malinovskyi dopo l’abbraccio al russo Golovin

Pioggia di polemiche sull’ucraino Ruslan Malinovskyi, centrocampista in forza al Marsiglia. L’ucraino ex Atalanta è stato criticato per l’abbraccio al russo Alexander Golovin al termine del match di Ligue 1 contro il Monaco. Tramite un post su Instagram, il classe 1993 ha risposto così: “Voglio scusarmi con gli ucraini. Capisco che sarebbe meglio non salutarlo, ma è successo che è venuto verso di me. Dopo la partita, tutti i giocatori si stringono la mano e io l’ho fatto in modo puramente meccanico. Negli sport individuali non giocherei mai contro un atleta russo, poiché sostengo pienamente l’allontanamento dei russi dalle competizioni internazionali“.

In difesa di Malinovskyi è intervenuta anche la moglie, Roxana Malinovskaya: “In primo luogo, non si è abbracciato, ma lo ha incrociato sul campo dopo la partita – le sue parole -. Il giocatore del Monaco ha salutato e Ruslan ha risposto. Non vedo niente di strano. I veri fan non lo diranno mai che mio marito è un traditore. Tutti coloro che calunniano, insultano, saranno semplicemente inseriti nella lista nera. Non permetterò a nessuno di screditarlo”.