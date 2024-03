Inseguimento femminile Canmore 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento femminile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi è reduce dalla straordinaria vittoria nella prova sprint grazie a cui, a due appuntamenti dal termine, nella classifica generale si è portata a sole sette lunghezze di distanza dalla leader norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (17ª nella gara veloce del giovedì). Per la sappadina c’è in palio anche il trofeo di specialità. Nella graduatoria della pursuit, infatti, si trova al secondo posto con ventisei punti in meno rispetto alla transalpina Julia Simon. L’azzurra, oltre alle suddette avversarie, dovrà guardarsi anche dalle altre transalpine Lou Jeanmonnot e Justine Braisaz-Bouchet e dalla svizzera Lena Haecki-Gross. Pericolose anche le svedesi Hanna ed Elvira Oeberg e Anna Magnusson, l’austriaca Anna Gandler, la tedesca Janina Hettic-Walz, la slovena Annamarija Lampic e la ceca Tereza Vobornikova. L’Italia, oltre a Vittozzi, può schierare tutte le altre cinque azzurre: Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Michela Carrara, Rebecca Passler ed Hannah Auchentaller.

L’inseguimento femminile di Canmore 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 16 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 18.10 italiane. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la terza prova del fine settimana canadese di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.