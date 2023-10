Inghilterra-Italia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Si torna nello stadio che ci ha regalato il trionfo più di due anni fa e nonostante le tante vicissitudini degli ultimi aggiorni attorno al calcio italiano, la Nazionale di Luciano Spalletti ci arriva reduce da due bei successi contro Ucraina e Malta per iniziare questo nuovo ciclo. Contro la Nazionale dei 3 Leoni prima in classifica e in grado di vincere all’andata a Napoli non sarà semplice, ma Berardi e compagni tenteranno il colpaccio pur con tante assenze. La sfida è in programma oggi, martedì 17 ottobre alle 20:45, a Wembley. Diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO