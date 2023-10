Serbia-Montenegro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Serbia e Montenegro, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Partita che ha decisamente molto da raccontare questa tra le due Nazioni che si sono separate ormai dal 2006. Il Montenegro non è mai riuscito a qualificarsi per la competizione continentale, ma una vittoria quest’oggi in trasferta riaprirebbe tutto. Chiaramente, Milinkovic e compagni partono favoriti e vogliono messere in cassaforte l’attuale secondo posto. La sfida è in programma oggi, martedì 17 ottobre, alle 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.

