Honvad-Kallon oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Honvad-Kallon sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la terza giornata del girone 4 del gruppo A del Torneo di Viareggio 2023. In palio tre punti pesantissimi: agli ungheresi basterebbe il pareggio, agli ospiti potrebbe non bastare persino un successo. Chi avrà la meglio? Si parte alle ore 15 di venerdì 24 marzo, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.

