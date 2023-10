MotoGP GP Australia 2023, Bezzecchi: “Ho faticato tanto”. Bastianini: “La gara non è andata benissimo”

“Non mi aspettavo di faticare così tanto. Ero particolarmente stanco e il braccio mi faceva un po’ male, inoltre la moto era pesante e non ho guidato come volevo“. Mastica amaro Marco Bezzecchi nonostante il sesto posto nel GP d’Australia 2023 di MotoGP. Il pilota azzurro ha poi aggiunto a Sky: “Fisicamente non sono al meglio e poi faticavo sia con la gomma davanti che in ingresso perché ero lento. Sono incappato in una serie di problemi“.

Non soddisfatto neppure Enea Bastianini, che ha dichiarato: “Rispetto a ieri ci siamo trovati in difficoltà. Non riuscivo a piegare bene e andavo lungo nelle curve. Il grip però c’era e da metà gara in poi ho recuperato il feeling. Nel complesso la gara non è andata troppo bene ed è un peccato perché le altre Ducati hanno finito davanti a me“. Infine, ha parlato anche Marc Marquez, solo 15°: “Lo scorso anno ero riuscito a salire sul podio con la soft, mentre stavolta ho scelto di spingere al massimo perché c’era bisogno di rischiare. Nel finale però la soft è crollata ed il 15° posto è stata una normale conseguenza“.