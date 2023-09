Carrarese-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Fermana, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine toscana, dopo una buona stagione disputata lo scorso anno, vuole partire con il piede giusto anche in questo torneo. I marchigiani, dal loro canto, ripartono con lo stesso obiettivo della passata stagione, ovvero raggiungere la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

