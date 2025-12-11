Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre il DP World Tour fa tappa a Johannesburg: tre azzurri in campo e diretta integrale su Sky Sport Golf e NOW.

Il grande golf internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’Alfred Dunhill Championship, appuntamento valido per il DP World Tour 2026 in programma da giovedì 11 a domenica 14 dicembre. Quattro giornate di gara dal Royal Johannesburg Club, in Sudafrica, per uno degli eventi più attesi del calendario di inizio stagione.

Sul prestigioso percorso sudafricano saranno tre gli italiani al via: Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan, chiamati a confrontarsi con un field di livello internazionale su un tracciato tecnico e selettivo.

La copertura televisiva sarà garantita dalla squadra di Sky Sport, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Massimo Scarpa e Michele Gallerani, pronti ad accompagnare gli spettatori colpo dopo colpo lungo tutte le giornate di gara.

La programmazione su Sky e NOW

Il torneo sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con i seguenti orari:

Giovedì 11 dicembre : diretta dalle 11.00 alle 16.00

Venerdì 12 dicembre : diretta dalle 11.00 alle 16.00

Sabato 13 dicembre : diretta dalle 10.30 alle 15.30

Domenica 14 dicembre: diretta dalle 10.30 alle 15.30

Quattro giorni di golf di alto livello per seguire da vicino i protagonisti del DP World Tour e l’andamento degli azzurri impegnati in Sudafrica.