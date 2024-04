Giugliano-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Monopoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Buona stagione da parte della formazione di casa che, dopo un rendimento un po’ altalenante, vuole chiudere al meglio l’annata nella speranza di raggiungere la qualificazione ai playoff. La compagine biancoverde, dal suo canto, deve ancora conquistare la salvezza e ha assolutamente bisogno di vincere per evitare i dover prendere parte ai playout. La squadra campana, dopo aver ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, vuole fare punti per blindare l’attuale piazzamento playoff. La formazione pugliese, invece, è reduce da tre vittorie e due pareggi e vuole proseguire la serie positiva per avvicinarsi alla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

