Giro d’Italia 2024, nona tappa Avezzano-Napoli: data, orari, diretta tv e streaming

La prima settimana del Giro d’Italia 2024 si chiude domenica 12 maggio con la nona tappa, lunga ben 214 chilometri da Avezzano a Napoli. Una frazione che attraversa il centro-sud e si conclude nella cornice unica del capoluogo campano, all’ombra del Vesuvio. Finale non privo di insidie, con gli strappetti di Monte di Procida, Pozzuoli e Posillipo a complicare i piani dei velocisti che comunque punteranno a prendersi un traguardo prestigioso come quello del Lungomare Caracciolo.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:15 con il gruppo atteso sul traguardo di Napoli in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30 stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La nona tappa potrà essere vista integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai: RaiSport infatti inizierà il suo collegamento fin dalle 11:30 con “Anteprima Giro”, cui seguirà “Prima diretta” per seguire le prime fasi della tappa. Alle ore 14:00 la palla passa a Rai 2, che con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” trasmetterà le fasi principali e decisive della corsa. Dopo il traguardo spazio al “Processo alla tappa” per interviste, commenti e analisi di quanto accaduto. La diretta tv sarà a disposizione integralmente anche su Eurosport, con gli appassionati che potranno contare su una vasta gamma di opzioni per la diretta streaming tra RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro d’Italia 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con dirette, aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.