Giro d’Italia 2024, diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova: data, orari, diretta tv e streaming

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024, in programma giovedì 23 maggio, porta la Corsa Rosa numero 107 da Fiera di Primiero a Padova dopo 178 chilometri che dovrebbero sorridere ai velocisti. Dopo una due giorni molto dura in montagna e alla vigilia delle due tappe che decideranno il Giro, ecco una frazione sulla carta “di trasferimento” su un percorso completamente pianeggiante a eccezione di qualche leggero saliscendi nella prima parte.

ORARI, TV E STREAMING – Partenza alle ore 13:10 per il gruppo dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo sul traguardo di Padova che invece è stato programmato tra le 17:00 e le 17:25 stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale in chiaro grazie alle reti Rai, che si collegheranno già a partire dalle 12:35 su RaiSport per “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta”. Alle ore 14:00 il collegamento si sposterà su Rai 2, dove con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” verranno raccontante le fasi principali e decisive della corsa per poi lasciare spazio al “Processo alla tappa”. Il tutto senza però dimenticare che la diretta tv integrale è a disposizione anche su Eurosport, mentre la diretta streaming è garantita da RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.