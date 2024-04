Giro d’Abruzzo 2024, seconda tappa Alanno-Magliano de’ Marsi oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Abruzzo 2024 prosegue oggi con la seconda tappa, lunga 161 chilometri da Alanno a Magliano de’ Marsi. Una frazione mossa, che anticipa l’atteso arrivo in salita di Prati di Tivo. Vedremo se qualcosa tra i big della generale inizierà già a muoversi, dopo che la prima tappa ha visto la vittoria allo sprint di Zanoncello. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio la corsa.

SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ABRUZZO 2024: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo scatterà dal chilometro zero alle ore 11:20, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 15:20 e le 15:40 in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. La seconda tappa del Giro d’Abruzzo 2024 sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 13:50 sia in chiaro su RaiSport che sui canali Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e Now. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.