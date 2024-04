Ciclismo, Giro d’Abruzzo 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma del Giro d’Abruzzo 2024, di scena da martedì 9 a venerdì 12 aprile in sostituzione del Giro di Sicilia. La corsa organizzata da Rcs Sport si preannuncia ricchi di spunti di interesse, con la partecipazione di due squadre WorldTour come Astana e UAE Emirates a rendere il parco partenti di assoluto rilievo. Le quattro tappe previste promettono spettacolo e incertezza, per un appuntamento davvero tutto da vivere a poche settimane dal via del Giro d’Italia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ll calendario del Giro d’Abruzzo 2024

Prima tappa, martedì 9 aprile

Vasto – Pescara, 160 km (partenza 11:50, arrivo 15:20-15:40)

Seconda tappa, mercoledì 10 aprile

Alanno – Magliano de’ Marsi, 162 km (partenza 11:20, arrivo 15:20-15:40)

Terza tappa, giovedì 11 aprile

Pratola Peligna – Prati di Tivo, 163 km (partenza 10:55, arrivo 15:10-15:45)

Quarta tappa, venerdì 12 aprile

Montorio al Vomano – L’Aquila, 173 km (partenza 10:45, arrivo 15:10-15:45)

TV E STREAMING – Il Giro d’Abruzzo 2024 sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro da RaiSport che su Eurosport, con orari e modalità da confermare nelle prossime ore. Non mancheranno quindi anche le possibilità di seguire la corsa in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go mentre Sportface.it vi terrà aggiornati tappa dopo tappa con risultati, classifiche e tanto altro ancora.