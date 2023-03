Giorgi-Azarenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Camila Giorgi sfiderà Vika Azarenka nel secondo turno del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Prosegue il cammino della tennista azzurra in Florida, iniziato in maniera alquanto rocambolesca. All’esordio nel torneo è infatti arrivata una vittoria al tie-break del terzo set contro Kaia Kanepi, maturata dopo che Giorgi era avanti 5-0 nel parziale decisivo. Sulla strada della giocatrice marchigiana ci sarà ora la bielorussa Azarenka, che questo torneo lo ha vinto tre volte. Nonostante sia reduce da una prematura sconfitta a Indian Wells per mano di Muchova e sia in svantaggio nei precedenti contro Camila (1-2), sarà comunque la ex numero uno del mondo a scendere in campo con i favori del pronostico.

Giorgi e Azarenka scenderanno in campo giovedì 23 marzo, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista bielorussa garantendo ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.