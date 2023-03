Golf, Challenge Tour: sei italiani al Duncan Taylor Black Bull Challenge

Riparte dall’India il Challenge Tour, che poi si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti. Al Karnataka Golf Association di Bangalore è in programma dal 23 al 26 marzo il Duncan Taylor Black Bull Challenge (300.000 dollari di montepremi) per la prima volta nel calendario del circuito. Sono sei gli italiani in campo: Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli. Nel field occhi puntati sugli scozzesi Euan Walker e Liam Johnston, sui tedeschi Velten Meyer e Marc Hammer, sul danese Nicolai Kristensen, sugli spagnoli Alejandro Cañizares, Javier Sainz e Emilio Cuartero Blanco e sul francese Tom Vaillant. Da martedì 28 marzo a venerdì 31 sullo stesso tracciato avrà luogo il The Challenge al quale sono iscritti al momento Pavan, Scalise, Manassero e Gagli.