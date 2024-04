Gigante-Kovacevic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Matteo Gigante se la vedrà contro Aleksandar Kovacevic nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Debutto complicato per il ventiduenne romano, che si trova di fronte un avversario molto scomodo come il top cento a stelle e strisce. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con l’americano che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La speranza è che Gigante possa aver smaltito del tutto l’affaticamento patito recentemente nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech, dove al primo round è stato costretto a dare forfait nelle battute iniziali del secondo set contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. In palio per il vincitore c’è l’accesso al turno decisivo contro uno tra il monegasco Valentin Vacherot oppure l’austriaco Juri Rodionov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Gigante e Kovacevic scenderanno in campo oggi (lunedì 22 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo e incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 5, al termine dell’altro primo turno tra il padrone di casa Bernabe Zapata Miralles e l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Trattandosi di un incontro del tabellone cadetto, non è prevista una copertura televisiva oppure streaming. La copertura degli incontri del main draw, invece, è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Gigante e Kovacevic, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.