Giana Erminio-Pro Vercelli in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Giana Erminio-Pro Vercelli sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. La settima contro l’ottava del girone A in campo in una sfida secca a eliminazione diretta con in palio il pass per il secondo turno. Ci sono due vantaggi per i padroni di casa meglio piazzati in regular season: innanzitutto quello di giocare davanti ai propri tifosi, ma soprattutto anche il fatto di qualificarsi sia con la vittoria che col pareggio nei novanta minuti. Questo perché non sono previsti dal regolamento supplementari o rigori, di conseguenza per avanzare al secondo turno gli ospiti hanno bisogno di una vittoria a tutti i costi. Appuntamento fissato per sabato 4 o domenica 5 maggio, orario da definire: la programmazione sarà comunicata dalla Lega Pro nella giornata di lunedì 29 aprile e vi aggiorneremo in modo tempestivo. Diretta tv sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e anche su NOW. Se la partita si giocherà sabato alle ore 18, possibile diretta in chiaro anche su Rai Sport.