Regolamento primo turno playoff Serie C 2024: ecco come funzionano e chi gioca in casa

Il regolamento del primo turno dei playoff di Serie C 2023/2024, vale a dire la fase interna ai gironi della post season che vale un posto in Serie B: ecco come funzionano e chi gioca in casa, oltre ai vantaggi per le teste di serie di questa sfida secca a eliminazione diretta.

In campo, per ciascuno dei tre gironi A, B e C, le squadre che si sono piazzate tra la quinta e la decima posizione. La quinta di ciascun gruppo sfida la decima dello stesso raggruppamento, la sesta affronta la nona, la settima gioca contro l’ottava. Le tre squadre meglio piazzate al termine della regular season hanno il vantaggio di giocare in casa, ma non solo: non sono previsti né supplementari né rigori, e in caso di pareggio al 90′ passano le squadre che si sono classificate meglio nella stagione regolare, dunque le stesse che giocano in casa. Le formazioni ospiti, per avanzare, dovranno invece necessariamente vincere. Le nove squadre che supereranno il turno, tre per ciascun girone, si uniranno alle quarte classificate dei rispettivi gruppi per il secondo turno della fase interna ai gironi.