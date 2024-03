Giana Erminio-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Fiorenzuola, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di portare a casa una vittoria tra le mura amiche per provare ad assicurarsi uno slot nei playoff che inizieranno al termine della regular season. La compagine toscana, dal suo canto, ha bisogno di conquistare punti in trasferta per continuare ad alimentare le speranze di salvezza diretta. La formazione nerazzurra, dopo aver centrato tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque sfide, spera di ottenere i tre punti per consolidare l’attuale piazzamento playoff. La squadra nerazzurra, invece, arrivano da due vittorie, due sconfitte e due pareggi e spera di fare punti per provare ad uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA