Genoa-Ternana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Genoa-Ternana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023. Al Ferraris il Grifone vuole ottenere un’altra vittoria in modo tale da mettere un nuovo mattoncino nella corsa alla promozione diretta, umbri nel limbo al momento e sperano di vincere per avvicinare la zona playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 16.15 di domenica 12 marzo, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn e pure su Helbiz Tv.