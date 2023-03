Cosenza-Spal oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Cosenza-Spal sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio San Vito-Marulla in quella che è una partita davvero clamorosamente importante per la lotta salvezza? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 12 marzo, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn e pure su Helbiz Tv.