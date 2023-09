Genoa-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Roma, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris seconda trasferta consecutiva per i giallorossi, che vogliono tornare a vincere e per farlo sfidano i liguri rossoblù, che vengono da un ko e devono far punti per incrementare il bottino nel difficile percorso salvezza. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 28 settembre.

Genoa-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini.