Monza-Bologna 0-0, Thiago Motta: “Volevamo vincerla, errori arbitrali iniziano a essere troppi e decisivi”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato il pareggio esterno per 0-0 contro il Monza: “Complimenti al Monza e a Palladino, che è una squadra che gioca bene a calcio. Abbiamo provato entrambi a vincerla nel finale. Saelemakers ha sbagliato e sa che è un giocatore importante per la squadra. Orsolini sa che deve conquistarsi il posto perché voglio farli giocare tutti”. L’ex allenatore del Genoa si è soffermato sul grave errore arbitrale sul gol annullato a Ferguson: “Non ci sarebbe neanche bisogno della televisione per vedere un errore del genere. Siamo già a quattro errori decisivi su sei, non parlo mai di arbitri però non è possibile. Lo abbiamo visto tutti. Sono sviste gravi che vanno corrette. Nelle riunioni che convocano gli arbitri si parla di alcune cose che non vengono rispettate in campo. Sono errori che pesano troppo. La squadra arbitrale sta delirando”.