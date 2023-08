Genoa-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Fiorentina, match valido per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Ritorno in massima serie immediato per il Grifone, che ha grandi ambizioni e vuole assolutamente iniziare con dei punti questo campionato, rivale odierna la formazione viola che nel mentre deve pensare anche ai playoff di Conference. Si parte alle ore 20.45 di sabato 19 agosto.

Genoa-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Stefan Schwoch.