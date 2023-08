Inter-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Monza, match valido per la prima giornata della Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono vincere per la prima volta contro i brianzoli dopo le delusioni dello scorso anno, viceversa la formazione ospite è reduce dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia e vuole subito partire bene in campionato. Al Meazza si parte alle ore 20.45 di sabato 19 agosto.

Inter-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.