Genk-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming spareggio Youth League 2022/2023

Genk e Juventus si sfideranno alle 16:00 di oggi, mercoledì 8 febbraio in occasione dello spareggio di Youth League. Questo turno del torneo giovanile mette di fronte le otto squadre che hanno superato il percorso Campioni nazionali con le seconde classificate della fase a gironi del percorso Champions League. La Juventus di Paolo Montero cerca il pass per gli ottavi di finale, ma dovrà vedersela contro la formazione belga. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Football (203), ma anche in streaming su NOW, Sky Go e Uefa.tv. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata nell’arco dei novanta minuti ed, eventualmente, oltre. Niente supplementari però. In tutte le sfide a eliminazione diretta della Youth League, infatti, se i risultati sono in parità alla fine dei 90′, la partita passa direttamente ai calci di rigore. La Juventus spera di archiviare la pratica prima.

SEGUI IL LIVE