Gelbison-Viterbese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gelbison-Viterbese, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa non vincono dallo scorso 19 febbraio contro il Monterosi ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti per uscire dalla zona playout. Il club laziale, dal suo canto, si trova al penultimo posto in classifica e deve vincere per tenersi dietro la Fidelis Andria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Cristiano Tognoli e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Peppe Di Giovanni.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA