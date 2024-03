Gauff-Yuan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Coco Gauff sfiderà Yue Yuan nei quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Non c’è solo Zheng Qinwen a tenere alta la bandiera cinese sul circuito femminile. Yue Yuan è in crescita costante, arriva dal successo nel WTA 250 di Austin e continua a vincenere, con una striscia che è arrivata a nove successi di fila. A Indian Wells si è presa il lusso di sconfiggere proprio l’attuale numero uno del suo Paese e finalista agli ultimi Australian Open, prima di superare anche Daria Kasatkina. Dall’altro lato della rete una Coco Gauff che mette in mostra sempre un’ottima costanza di risultati e ci tiene a fare bene davanti al pubblico di casa.

